Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine roket atıldı!
Ceylanpınar'da sınırın karşı tarafından atılan roket eve isabet etti. Meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Turgut Özal Mahallesi'nde, sınırın karşı tarafından atılan roket bir eve isabet etti. Olayda 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler : şanlıurfa, ceylanpınar, Roket
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