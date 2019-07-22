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  3. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine roket atıldı!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine roket atıldı!

Ceylanpınar'da sınırın karşı tarafından atılan roket eve isabet etti. Meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine roket atıldı!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Turgut Özal Mahallesi'nde, sınırın karşı tarafından atılan roket bir eve isabet etti. Olayda 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Ayrıntılar geliyor...

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