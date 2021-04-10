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  3. Şanlıurfa'nın kutlu günü! Düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü

Şanlıurfa'nın kutlu günü! Düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelen bisiklet ve motosiklet tutkunları pedal çevirerek kurtuluşun yıldönümünü kutladı.

Şanlıurfa'nın kutlu günü! Düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bir grup bisiklet ve motosiklet tutkunu bir araya gelerek Şanlıurfa'nın kurtuluşunu pedal çevirerek kutladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Meclisi, Urfasiklet Derneği, Urbit Spor Kulübü ve Şanlıurfa Türk Riders Chopper Clup üyesi yaklaşık 150 kişi Şanlıurfa müzesi önünde pedal çevirerek yaklaşık 10 kilometre yol kat etti. Bisiklet ve motosiklet tutkunlarının gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

11 FARKLI BRANŞTA ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Programın sonunda etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Dedeoğlu Şanlıurfa'nın kurtuluşu etkinlikleri kapsamında 11 farklı branşta etkinlik düzenlediklerini belirterek 11 Nisan ruhunu yaşatmak adına bu etkinliği düzenlediklerini aktardı. Bisiklet ve motosiklet kortejine katılan sporcular da duygu ve düşüncelerini aktararak Şanlıurfa'nın kurtuluşu işin pedal çevirdiklerini belirttiler.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın kutlu günü! Düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü

Şanlıurfa'nın kutlu günü! Düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü

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