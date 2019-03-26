Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 16'ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sefer A. idaresindeki 63 EK 506 plakalı otomobil, 04 AL 552 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücü Sefer A. ile otomobilde bulunan 3 yaşındaki Bilal, Bilge, Zekeriya ve Yavuz A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.