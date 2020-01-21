Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 105 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu madde imal edip satan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu madde imal edip satışını yaptıkları belirlenen şahısları takibe aldı. Yaklaşık 4 ay süren takip sonrası belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak 11 adrese düzenlenen operasyonda, 105 kilo 500 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve 33 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklanırken 6 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA