Şanlıurfaspor 1 - 2 Sarıyer Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Şanlıurfaspor, Sarıyer ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Şanlıurfaspor, Sarıyer ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Şanlıurfaspor ve Sarıyer karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 31. hafta maçında Şanlıurfaspor sahasında Sarıyer ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Şanlıurfaspor - Sarıyer maçı skoru ne oldu?
Şanlıurfaspor, Sarıyer Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Şanlıurfaspor - Sarıyer Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00
Şanlıurfaspor Sarıyer Maçının Hakemleri
Bilal Köseoğlu(hakem), Mehmet Şenkaya(1. Yardımcı Hakem), Servet Bozkurt(2. Yardımcı Hakem), Adem Cinek(dördüncü Hakem)
Şanlıurfaspor İlk 11
1. Hakan Canbazoğlu, 5. Galip Güzel, 13. Mehmet Taşcı, 15. Turgut Doğan Şahin, 22. İhsan Uğur Göktaş, 23. Mustafa Çakır, 27. Can Erdem, 35. Hüseyin Cihan Avcu, 63. Fevzi Özkan, 88. Onur Kolay, 97. Muhammet Raşit Yöndem
Yedekler
99. Fatih Kaldan, 2. Göksu Alhas, 3. Süleyman Luş, 6. Mustafa Samican Keskin, 9. Gökdeniz Varol, 11. Tarık Kurt, 19. İsmail Cem Kara, 21. Muhammed Ali Kurt, 29. Muhammed Talha Küçük, 77. Recep Gül
Teknik Sorumlu
Gürses Kılıç
Goller
Can Erdem,65.dk (f), Mustafa Çakır,72.dk (k)
Kartlar
Sarı Kart Fevzi Özkan Ms, Sarı Kart Mustafa Çakır 90.dk, Sarı Kart Göksu Alhas 90+4.dk, Sarı Kart Muhammet Raşit Yöndem 23.dk, Sarı Kart Süleyman Luş 87.dk
Oyundan Çıkanlar
Can Erdem 86.dk, Fevzi Özkan 62.dk, Turgut Doğan Şahin 86.dk
Oyuna Girenler
Tarık Kurt 86.dk, Gökdeniz Varol 62.dk, Göksu Alhas 86.dk
Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 3. Şaban Özel, 9. Furkan Yaman, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 17. Okan Deniz, 22. Nuri Terliksiz, 42. Mahmut Bilir, 66. Adem Koçak, 70. Oğuz Yıldırım, 78. Bertul Kocabaş, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım
Yedekler
75. Ümitcan Yıldız, 7. Savaş Yılmaz, 8. Fatih Gül, 15. Ozan Solak, 39. Baran Uzel, 50. Yaşar Acer, 57. Doğanay Kaya, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 61. Zafer Şensoy, 80. Muhammed Demirci
Teknik Sorumlu
Ekrem Al
Goller
Muhammed Demirci,89.dk (p)
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
Adem Koçak 75.dk, Mahmut Bilir 82.dk, Bertuğ Özgür Yıldırım 55.dk
Oyuna Girenler
Savaş Yılmaz 75.dk, Fatih Gül 82.dk, Muhammed Demirci 55.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|30
|23
|7
|0
|76
|20
|76
|56
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|29
|17
|8
|4
|65
|25
|59
|40
|3
|Kocaelispor
|29
|16
|7
|6
|44
|24
|55
|20
|4
|Sarıyer
|30
|14
|10
|6
|43
|25
|52
|18
|5
|Ankara Demirspor
|30
|14
|10
|6
|48
|32
|52
|16
|6
|Çorum FK
|29
|14
|7
|8
|57
|30
|49
|27
|7
|24Erzincanspor
|29
|13
|10
|6
|40
|25
|49
|15
|8
|Amed Sportif
|30
|14
|6
|10
|44
|39
|48
|5
|9
|Afjet Afyonspor
|29
|12
|11
|6
|41
|34
|47
|7
|10
|Uşak Spor
|29
|12
|8
|9
|42
|36
|44
|6
|11
|Kahramanmaraşspor
|29
|7
|10
|12
|34
|48
|31
|-14
|12
|Zonguldak Kömürspor
|30
|7
|9
|14
|27
|42
|30
|-15
|13
|İnegölspor
|29
|5
|10
|14
|31
|45
|25
|-14
|14
|Şanlıurfaspor
|29
|7
|6
|16
|34
|64
|27
|-30
|15
|Hacettepe Spor
|29
|6
|5
|18
|22
|42
|23
|-20
|16
|Ergene Velimeşe
|29
|4
|11
|14
|35
|60
|23
|-25
|17
|Gümüşhanespor
|30
|7
|5
|18
|32
|63
|26
|-31
|18
|Sancaktepe FK
|30
|6
|5
|19
|28
|64
|23
|-36
|19
|Niğde Anadolu FK
|29
|3
|11
|15
|22
|47
|20
|-25
Fikstür
|01.04.2021
|24Erzincanspor
|0-1
|Çorum FK
|01.04.2021
|Uşak Spor
|0-2
|Gümüşhanespor
|01.04.2021
|Şanlıurfaspor
|1-2
|Sarıyer
|01.04.2021
|Sancaktepe FK
|1-4
|İnegölspor
|01.04.2021
|Kahramanmaraşspor
|0-2
|Kocaelispor
|01.04.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|1-1
|Manisa FK
|01.04.2021
|Hacettepe Spor
|1-0
|Zonguldak Kömürspor
|01.04.2021
|Ankara Demirspor
|3-0
|Niğde Anadolu FK
|01.04.2021
|Amed Sportif
|1-1
|Afjet Afyonspor