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Şanlıurfaspor 1 - 2 Sarıyer Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Şanlıurfaspor, Sarıyer ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şanlıurfaspor 1 - 2 Sarıyer Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Şanlıurfaspor, Sarıyer ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Şanlıurfaspor ve Sarıyer karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  31. hafta maçında Şanlıurfaspor sahasında Sarıyer ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Şanlıurfaspor - Sarıyer maçı skoru ne oldu?
Şanlıurfaspor, Sarıyer Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Şanlıurfaspor - Sarıyer Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00

Şanlıurfaspor Sarıyer Maçının Hakemleri
Bilal Köseoğlu(hakem), Mehmet Şenkaya(1. Yardımcı Hakem), Servet Bozkurt(2. Yardımcı Hakem), Adem Cinek(dördüncü Hakem)

ŞANLIURFASPORŞanlıurfaspor

Şanlıurfaspor İlk 11
1. Hakan Canbazoğlu, 5. Galip Güzel, 13. Mehmet Taşcı, 15. Turgut Doğan Şahin, 22. İhsan Uğur Göktaş, 23. Mustafa Çakır, 27. Can Erdem, 35. Hüseyin Cihan Avcu, 63. Fevzi Özkan, 88. Onur Kolay, 97. Muhammet Raşit Yöndem

Yedekler
99. Fatih Kaldan, 2. Göksu Alhas, 3. Süleyman Luş, 6. Mustafa Samican Keskin, 9. Gökdeniz Varol, 11. Tarık Kurt, 19. İsmail Cem Kara, 21. Muhammed Ali Kurt, 29. Muhammed Talha Küçük, 77. Recep Gül

Teknik Sorumlu
Gürses Kılıç

Goller
Can Erdem,65.dk (f), Mustafa Çakır,72.dk (k)

Kartlar
Sarı Kart Fevzi Özkan Ms, Sarı Kart Mustafa Çakır 90.dk, Sarı Kart Göksu Alhas 90+4.dk, Sarı Kart Muhammet Raşit Yöndem 23.dk, Sarı Kart Süleyman Luş 87.dk

Oyundan Çıkanlar
Can Erdem 86.dk, Fevzi Özkan 62.dk, Turgut Doğan Şahin 86.dk

Oyuna Girenler
Tarık Kurt 86.dk, Gökdeniz Varol 62.dk, Göksu Alhas 86.dk

SARIYERSarıyer

Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 3. Şaban Özel, 9. Furkan Yaman, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 17. Okan Deniz, 22. Nuri Terliksiz, 42. Mahmut Bilir, 66. Adem Koçak, 70. Oğuz Yıldırım, 78. Bertul Kocabaş, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım

Yedekler
75. Ümitcan Yıldız, 7. Savaş Yılmaz, 8. Fatih Gül, 15. Ozan Solak, 39. Baran Uzel, 50. Yaşar Acer, 57. Doğanay Kaya, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 61. Zafer Şensoy, 80. Muhammed Demirci

Teknik Sorumlu
Ekrem Al

Goller
Muhammed Demirci,89.dk (p)

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Adem Koçak 75.dk, Mahmut Bilir 82.dk, Bertuğ Özgür Yıldırım 55.dk

Oyuna Girenler
Savaş Yılmaz 75.dk, Fatih Gül 82.dk, Muhammed Demirci 55.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK30237076207656
2Hekimoğlu Trabzon29178465255940
3Kocaelispor29167644245520
4Sarıyer301410643255218
5Ankara Demirspor301410648325216
6Çorum FK29147857304927
724Erzincanspor291310640254915
8Amed Sportif30146104439485
9Afjet Afyonspor29121164134477
10Uşak Spor2912894236446
11Kahramanmaraşspor2971012344831-14
12Zonguldak Kömürspor307914274230-15
13İnegölspor2951014314525-14
14Şanlıurfaspor297616346427-30
15Hacettepe Spor296518224223-20
16Ergene Velimeşe2941114356023-25
17Gümüşhanespor307518326326-31
18Sancaktepe FK306519286423-36
19Niğde Anadolu FK2931115224720-25

Fikstür

01.04.202124Erzincanspor0-1Çorum FK
01.04.2021Uşak Spor0-2Gümüşhanespor
01.04.2021Şanlıurfaspor1-2Sarıyer
01.04.2021Sancaktepe FK1-4İnegölspor
01.04.2021Kahramanmaraşspor0-2Kocaelispor
01.04.2021Hekimoğlu Trabzon1-1Manisa FK
01.04.2021Hacettepe Spor1-0Zonguldak Kömürspor
01.04.2021Ankara Demirspor3-0Niğde Anadolu FK
01.04.2021Amed Sportif1-1Afjet Afyonspor
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