Şanlıurfaspor 1 - 2 Sarıyer Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Şanlıurfaspor, Sarıyer ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Şanlıurfaspor ve Sarıyer karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 31. hafta maçında Şanlıurfaspor sahasında Sarıyer ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Şanlıurfaspor - Sarıyer maçı skoru ne oldu?

STADYUM BİLGİSİ

Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.04.2021 15:00



Şanlıurfaspor Sarıyer Maçının Hakemleri

Bilal Köseoğlu(hakem), Mehmet Şenkaya(1. Yardımcı Hakem), Servet Bozkurt(2. Yardımcı Hakem), Adem Cinek(dördüncü Hakem)

Şanlıurfaspor

Şanlıurfaspor İlk 11

1. Hakan Canbazoğlu, 5. Galip Güzel, 13. Mehmet Taşcı, 15. Turgut Doğan Şahin, 22. İhsan Uğur Göktaş, 23. Mustafa Çakır, 27. Can Erdem, 35. Hüseyin Cihan Avcu, 63. Fevzi Özkan, 88. Onur Kolay, 97. Muhammet Raşit Yöndem



Yedekler

99. Fatih Kaldan, 2. Göksu Alhas, 3. Süleyman Luş, 6. Mustafa Samican Keskin, 9. Gökdeniz Varol, 11. Tarık Kurt, 19. İsmail Cem Kara, 21. Muhammed Ali Kurt, 29. Muhammed Talha Küçük, 77. Recep Gül



Teknik Sorumlu

Gürses Kılıç



Goller

Can Erdem,65.dk (f), Mustafa Çakır,72.dk (k)



Kartlar

Sarı Kart Fevzi Özkan Ms, Sarı Kart Mustafa Çakır 90.dk, Sarı Kart Göksu Alhas 90+4.dk, Sarı Kart Muhammet Raşit Yöndem 23.dk, Sarı Kart Süleyman Luş 87.dk



Oyundan Çıkanlar

Can Erdem 86.dk, Fevzi Özkan 62.dk, Turgut Doğan Şahin 86.dk



Oyuna Girenler

Tarık Kurt 86.dk, Gökdeniz Varol 62.dk, Göksu Alhas 86.dk

Sarıyer

Sarıyer İlk 11

34. Ali Türkan, 3. Şaban Özel, 9. Furkan Yaman, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 17. Okan Deniz, 22. Nuri Terliksiz, 42. Mahmut Bilir, 66. Adem Koçak, 70. Oğuz Yıldırım, 78. Bertul Kocabaş, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım



Yedekler

75. Ümitcan Yıldız, 7. Savaş Yılmaz, 8. Fatih Gül, 15. Ozan Solak, 39. Baran Uzel, 50. Yaşar Acer, 57. Doğanay Kaya, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 61. Zafer Şensoy, 80. Muhammed Demirci



Teknik Sorumlu

Ekrem Al



Goller

Muhammed Demirci,89.dk (p)



Kartlar

Oyundan Çıkanlar

Adem Koçak 75.dk, Mahmut Bilir 82.dk, Bertuğ Özgür Yıldırım 55.dk



Oyuna Girenler

Savaş Yılmaz 75.dk, Fatih Gül 82.dk, Muhammed Demirci 55.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Manisa FK 30 23 7 0 76 20 76 56 2 Hekimoğlu Trabzon 29 17 8 4 65 25 59 40 3 Kocaelispor 29 16 7 6 44 24 55 20 4 Sarıyer 30 14 10 6 43 25 52 18 5 Ankara Demirspor 30 14 10 6 48 32 52 16 6 Çorum FK 29 14 7 8 57 30 49 27 7 24Erzincanspor 29 13 10 6 40 25 49 15 8 Amed Sportif 30 14 6 10 44 39 48 5 9 Afjet Afyonspor 29 12 11 6 41 34 47 7 10 Uşak Spor 29 12 8 9 42 36 44 6 11 Kahramanmaraşspor 29 7 10 12 34 48 31 -14 12 Zonguldak Kömürspor 30 7 9 14 27 42 30 -15 13 İnegölspor 29 5 10 14 31 45 25 -14 14 Şanlıurfaspor 29 7 6 16 34 64 27 -30 15 Hacettepe Spor 29 6 5 18 22 42 23 -20 16 Ergene Velimeşe 29 4 11 14 35 60 23 -25 17 Gümüşhanespor 30 7 5 18 32 63 26 -31 18 Sancaktepe FK 30 6 5 19 28 64 23 -36 19 Niğde Anadolu FK 29 3 11 15 22 47 20 -25

