Şanlıurfaspor - 1922 Konyaspor: 1-6

STAT: Faruk Çelik Stadyumu

HAKEMLER: Efe Tanrıverdi, Çağlar Mehmet Uludağ, Yavuz Bahadır Ordu

ŞANLIURFASPOR : Yasin Davuş, Ali Eren Demirkol, Onur Demir, Sercan Kaya, Mehmet Fatih Bayat, Fevzi Özkan, İbrahim Canlıka, Mehmet Halil Daniş, Veysel Sönmezsoy, (Dk.46 Yusuf Güzel), Murat Şamil Kurt, Eyyüp Rızvanoğlu

1922 KONYASPOR: Anıl Şahin, Ahmet Önay, Yılmaz Kılıç, Burak Saban, Celal Hanalp, Güray Gazioğlu, İbrahim Serdar Aydın, Seddar Karaman, Kadem Burak Yaşar, Adem Eren Kabak, Ekrem Kayılıba

SARI KARTLAR: Vedat Sönmezsoy, İbrahim Canlıka (Şanlıurfaspor), Seddar Karaman (1922 Konyaspor)

GOLLER: Dk.23 Mehmet Fatih Bayat (Şanlıurfaspor), Dk.34 Adem Eren Kabak, Dk.38 ve 73 Seddar Karaman, Dk.44 Celal Hanalp, Dk.59 Güray Gazioğlu, Dk.77 Burak Saban (1922 Konyaspor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor, ligin 15'inci haftasında sahasında konuk ettiği 1922 Konyaspor'a 6-1 mağlup oldu.

23'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Mehmet Fatih Bayat'ın vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

34'üncü dakikada ani gelişen atakta ceza alanında topla buluşan Adem Eren Kabak'ın vuruşu filelere gitti: 1-1.

38'inci dakikada Cenap'ın pasıyla ceza alanında buluşan Seddar Karaman'ın plase vuruşu ağlara gitti: 2-1.

44'üncü dakikada Güray'ın pasıyla hareketlenen Celal Hanalp, rakiplerini geçerek plase vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1.

59'uncu dakikada ceza alanına ortalanan topla buluşan Güray Gazioğlu'nun şutu ağlarla buluştu: 4-1.

73'üncü dakikada ceza alanı dışında topla buluşarak ilerleyen Seddar Karaman, kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi: 5-1.

77'nci dakikada Ekrem'in uzun pasında topla buluşan Burak Saban'ın vuruşu ağlara gitti: 6-1.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA