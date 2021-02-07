Şanlıurfaspor 2 - 1 Amed Sportif Faaliyetler | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Şanlıurfaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Şanlıurfaspor ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 22. hafta maçında Şanlıurfaspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Şanlıurfaspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı skoru ne oldu? Şanlıurfaspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şanlıurfaspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 13:00



Şanlıurfaspor Amed Sportif Faaliyetler Maçının Hakemleri

Murat Türkoğlu(hakem), Ertan Başdağ(1. Yardımcı Hakem), Volkan Kaan Topal(2. Yardımcı Hakem), Şahin Berker(dördüncü Hakem)

Şanlıurfaspor İlk 11

1. Hakan Canbazoğlu, 97. Muhammet Raşit Yöndem, 25. Yunus Emre Gedik, 13. Mehmet Taşcı, 23. Mustafa Çakır, 35. Hüseyin Cihan Avcu, 5. Galip Güzel, 63. Fevzi Özkan, 77. Recep Gül, 15. Turgut Doğan Şahin, 27. Can Erdem



Yedekler

99. Fatih Kaldan, 2. Göksu Alhas, 88. Onur Kolay, 3. Süleyman Luş, 6. Mustafa Samican Keskin, 11. Tarık Kurt, 9. Gökdeniz Varol, 19. İsmail Cem Kara, 21. Muhammed Ali Kurt, 47. Şoreş Kaya



Teknik Sorumlu

Cüneyt Biçer

Amed Sportif Faaliyetler İlk 11

31. Abdullah Yiğiter, 12. Serkan Yavuz, 3. Anıl Şahin, 13. Emrah Taysı, 19. Erman Bulucu, 24. Zeki Korkmaz, 8. Bünyamin Yürür, 72. Mansur Çalar, 61. Halil İbrahim Sönmez, 10. Yusuf Yağmur, 23. Sinan Akaydin



Yedekler

47. Serkan İpek, 27. Şahin Şafakoğlu, 28. Oğuzhan Öztürk, 21. Abdullah Çetin, 5. Deniz Yılmaz, 7. Muhlis İstemi, 91. Mehmet Sıddık İstemi, 14. Güray Gazioğlu, 96. Cerem Talha Dinçer, 63. Mesut Can



Teknik Sorumlu

Aykan Atik

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Manisa FK 21 17 4 0 60 15 55 45 2 Hekimoğlu Trabzon 21 12 5 4 47 20 41 27 3 Kocaelispor 21 11 5 5 26 18 38 8 4 24Erzincanspor 20 10 7 3 34 19 37 15 5 Uşak Spor 21 10 7 4 37 27 37 10 6 Sarıyer 21 9 9 3 27 14 36 13 7 Ankara Demirspor 21 9 7 5 33 22 34 11 8 Afjet Afyonspor 21 9 7 5 30 27 34 3 9 Amed Sportif 21 9 5 7 31 29 32 2 10 Kahramanmaraşspor 20 6 9 5 25 27 27 -2 11 Çorum FK 20 7 5 8 38 27 26 11 12 Zonguldak Kömürspor 21 5 7 9 22 31 22 -9 13 Sancaktepe FK 21 6 4 11 26 39 22 -13 14 İnegölspor 21 4 8 9 23 30 20 -7 15 Ergene Velimeşe 21 3 8 10 26 43 17 -17 16 Niğde Anadolu FK 21 2 8 11 15 34 14 -19 17 Hacettepe Spor 21 3 4 14 15 34 13 -19 18 Gümüşhanespor 21 4 4 13 21 45 16 -24 19 Şanlıurfaspor 21 3 5 13 19 54 14 -35

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