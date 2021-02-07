Şanlıurfaspor 2 - 1 Amed Sportif Faaliyetler | Maç özeti ve Sonucu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Şanlıurfaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Şanlıurfaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Şanlıurfaspor ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 22. hafta maçında Şanlıurfaspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Şanlıurfaspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı skoru ne oldu?
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Şanlıurfaspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00
Şanlıurfaspor Amed Sportif Faaliyetler Maçının Hakemleri
Murat Türkoğlu(hakem), Ertan Başdağ(1. Yardımcı Hakem), Volkan Kaan Topal(2. Yardımcı Hakem), Şahin Berker(dördüncü Hakem)
Şanlıurfaspor İlk 11
1. Hakan Canbazoğlu, 97. Muhammet Raşit Yöndem, 25. Yunus Emre Gedik, 13. Mehmet Taşcı, 23. Mustafa Çakır, 35. Hüseyin Cihan Avcu, 5. Galip Güzel, 63. Fevzi Özkan, 77. Recep Gül, 15. Turgut Doğan Şahin, 27. Can Erdem
Yedekler
99. Fatih Kaldan, 2. Göksu Alhas, 88. Onur Kolay, 3. Süleyman Luş, 6. Mustafa Samican Keskin, 11. Tarık Kurt, 9. Gökdeniz Varol, 19. İsmail Cem Kara, 21. Muhammed Ali Kurt, 47. Şoreş Kaya
Teknik Sorumlu
Cüneyt Biçer
Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
31. Abdullah Yiğiter, 12. Serkan Yavuz, 3. Anıl Şahin, 13. Emrah Taysı, 19. Erman Bulucu, 24. Zeki Korkmaz, 8. Bünyamin Yürür, 72. Mansur Çalar, 61. Halil İbrahim Sönmez, 10. Yusuf Yağmur, 23. Sinan Akaydin
Yedekler
47. Serkan İpek, 27. Şahin Şafakoğlu, 28. Oğuzhan Öztürk, 21. Abdullah Çetin, 5. Deniz Yılmaz, 7. Muhlis İstemi, 91. Mehmet Sıddık İstemi, 14. Güray Gazioğlu, 96. Cerem Talha Dinçer, 63. Mesut Can
Teknik Sorumlu
Aykan Atik
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|21
|17
|4
|0
|60
|15
|55
|45
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|21
|12
|5
|4
|47
|20
|41
|27
|3
|Kocaelispor
|21
|11
|5
|5
|26
|18
|38
|8
|4
|24Erzincanspor
|20
|10
|7
|3
|34
|19
|37
|15
|5
|Uşak Spor
|21
|10
|7
|4
|37
|27
|37
|10
|6
|Sarıyer
|21
|9
|9
|3
|27
|14
|36
|13
|7
|Ankara Demirspor
|21
|9
|7
|5
|33
|22
|34
|11
|8
|Afjet Afyonspor
|21
|9
|7
|5
|30
|27
|34
|3
|9
|Amed Sportif
|21
|9
|5
|7
|31
|29
|32
|2
|10
|Kahramanmaraşspor
|20
|6
|9
|5
|25
|27
|27
|-2
|11
|Çorum FK
|20
|7
|5
|8
|38
|27
|26
|11
|12
|Zonguldak Kömürspor
|21
|5
|7
|9
|22
|31
|22
|-9
|13
|Sancaktepe FK
|21
|6
|4
|11
|26
|39
|22
|-13
|14
|İnegölspor
|21
|4
|8
|9
|23
|30
|20
|-7
|15
|Ergene Velimeşe
|21
|3
|8
|10
|26
|43
|17
|-17
|16
|Niğde Anadolu FK
|21
|2
|8
|11
|15
|34
|14
|-19
|17
|Hacettepe Spor
|21
|3
|4
|14
|15
|34
|13
|-19
|18
|Gümüşhanespor
|21
|4
|4
|13
|21
|45
|16
|-24
|19
|Şanlıurfaspor
|21
|3
|5
|13
|19
|54
|14
|-35
Fikstür
|07.02.2021
|Şanlıurfaspor
|2-1
|Amed Sportif
|07.02.2021
|Sarıyer
|1-1
|İnegölspor
|07.02.2021
|Zonguldak Kömürspor
|1-1
|Ergene Velimeşe
|07.02.2021
|Uşak Spor
|1-0
|Sancaktepe FK
|07.02.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|1-1
|Kahramanmaraşspor
|07.02.2021
|Hacettepe Spor
|0-1
|Ankara Demirspor
|07.02.2021
|Gümüşhanespor
|1-0
|Niğde Anadolu FK
|07.02.2021
|Çorum FK
|0-1
|Kocaelispor
|07.02.2021
|Manisa FK
|1-1
|Afjet Afyonspor