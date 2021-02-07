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Şanlıurfaspor 2 - 1 Amed Sportif Faaliyetler | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Şanlıurfaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şanlıurfaspor 2 - 1 Amed Sportif Faaliyetler | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Şanlıurfaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Şanlıurfaspor ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  22. hafta maçında Şanlıurfaspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Şanlıurfaspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı skoru ne oldu?

Şanlıurfaspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Şanlıurfaspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00

Şanlıurfaspor Amed Sportif Faaliyetler Maçının Hakemleri
Murat Türkoğlu(hakem), Ertan Başdağ(1. Yardımcı Hakem), Volkan Kaan Topal(2. Yardımcı Hakem), Şahin Berker(dördüncü Hakem)

Şanlıurfaspor İlk 11
1. Hakan Canbazoğlu, 97. Muhammet Raşit Yöndem, 25. Yunus Emre Gedik, 13. Mehmet Taşcı, 23. Mustafa Çakır, 35. Hüseyin Cihan Avcu, 5. Galip Güzel, 63. Fevzi Özkan, 77. Recep Gül, 15. Turgut Doğan Şahin, 27. Can Erdem

Yedekler
99. Fatih Kaldan, 2. Göksu Alhas, 88. Onur Kolay, 3. Süleyman Luş, 6. Mustafa Samican Keskin, 11. Tarık Kurt, 9. Gökdeniz Varol, 19. İsmail Cem Kara, 21. Muhammed Ali Kurt, 47. Şoreş Kaya

Teknik Sorumlu
Cüneyt Biçer

Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
31. Abdullah Yiğiter, 12. Serkan Yavuz, 3. Anıl Şahin, 13. Emrah Taysı, 19. Erman Bulucu, 24. Zeki Korkmaz, 8. Bünyamin Yürür, 72. Mansur Çalar, 61. Halil İbrahim Sönmez, 10. Yusuf Yağmur, 23. Sinan Akaydin

Yedekler
47. Serkan İpek, 27. Şahin Şafakoğlu, 28. Oğuzhan Öztürk, 21. Abdullah Çetin, 5. Deniz Yılmaz, 7. Muhlis İstemi, 91. Mehmet Sıddık İstemi, 14. Güray Gazioğlu, 96. Cerem Talha Dinçer, 63. Mesut Can

Teknik Sorumlu
Aykan Atik

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK21174060155545
2Hekimoğlu Trabzon21125447204127
3Kocaelispor2111552618388
424Erzincanspor20107334193715
5Uşak Spor21107437273710
6Sarıyer2199327143613
7Ankara Demirspor2197533223411
8Afjet Afyonspor219753027343
9Amed Sportif219573129322
10Kahramanmaraşspor20695252727-2
11Çorum FK2075838272611
12Zonguldak Kömürspor21579223122-9
13Sancaktepe FK216411263922-13
14İnegölspor21489233020-7
15Ergene Velimeşe213810264317-17
16Niğde Anadolu FK212811153414-19
17Hacettepe Spor213414153413-19
18Gümüşhanespor214413214516-24
19Şanlıurfaspor213513195414-35

Fikstür

07.02.2021Şanlıurfaspor2-1Amed Sportif
07.02.2021Sarıyer1-1İnegölspor
07.02.2021Zonguldak Kömürspor1-1Ergene Velimeşe
07.02.2021Uşak Spor1-0Sancaktepe FK
07.02.2021Hekimoğlu Trabzon1-1Kahramanmaraşspor
07.02.2021Hacettepe Spor0-1Ankara Demirspor
07.02.2021Gümüşhanespor1-0Niğde Anadolu FK
07.02.2021Çorum FK0-1Kocaelispor
07.02.2021Manisa FK1-1Afjet Afyonspor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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