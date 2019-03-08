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Şanlıurfaspor 2 - 2 Manisa Büyükşehir Belediye Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. hafta maçında Şanlıurfaspor, Manisa Büyükşehir Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Şanlıurfaspor 2 - 2 Manisa Büyükşehir Belediye Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. hafta maçında Şanlıurfaspor, Manisa Büyükşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Şanlıurfaspor ve Manisa Büyükşehir Belediye Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 25. hafta maçında Şanlıurfaspor sahasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor ile 06.03.2019 14:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Şanlıurfaspor - Manisa Büyükşehir Belediye Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ


MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.03.2019 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ

ŞANLIURFASPORŞanlıurfaspor

Şanlıurfaspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPORManisa Büyükşehir Belediye Spor

Manisa Büyükşehir Belediye Spor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Menemen Belediyespor25157354315223
2Tuzlaspor25155547145033
3Fatih Karagümrük25154641264915
4Manisa BBSK251110443204323
5Şanlıurfaspor2511773329404
6Etimesgut Belediyespor2510693129362
7Pendikspor259883535350
8Zonguldak Kömürspor25898262933-3
9Kahramanmaraşspor259610273133-4
10Sivas Belediyespor259610303533-5
11Bak Spor257108273631-9
12Kırklarelispor2586113533302
13Tarsus İdman Yurdu25799314130-10
14Fethiyespor254129263124-5
15Bandırmaspor256613304224-12
16Konya Anadolu Selçukspor2541110314523-14
17Darıca Gençlerbirliği255614214821-27
18Tokatspor2531012203319-13

Fikstür

06.03.2019Bandırmaspor5-1Pendikspor
06.03.2019Konya Anadolu Selçukspor Etimesgut Belediyespor
06.03.2019Şanlıurfaspor2-2Manisa BBSK
06.03.2019Tarsus İdman Yurdu1-1Fethiyespor
06.03.2019Tokatspor0-1Zonguldak Kömürspor
06.03.2019Darıca Gençlerbirliği1-4Kırklarelispor
06.03.2019Anadolu Selçukspor0-1Etimesgut Belediyespor
06.03.2019Fatih Karagümrük1-0Bugsaş Spor
06.03.2019Menemen Belediyespor3-0Keçiörengücü
06.03.2019Tuzlaspor0-1Tokatspor

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