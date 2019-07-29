Şanlıurfaspor Başkanı Yılmaz takım için çağrıda bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden ve maddi olarak zor günler yaşayan Şanlıurfaspor'un yeni Başkanı Mehmet Yılmaz, Şanlıurfaspor'un ayağa kalkması için bütün kentin elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı. Kulübün kurumsal anlamda işleyişiyle ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyen Yılmaz, doğru bilgiye ulaşmak için resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Şehrin büyükleri, mülki amirleri elini taşın altına koymalı

Şanlıurfaspor için herkesin ortak payda da buluşması gerektiğini belirten Şanlıurfaspor Başkanı Mehmet Yılmaz, "Şanlıurfaspor çok büyük bir camiadır. 50 yıllık bir çınar ağacıdır. 50 yıllık kulübün bir geçmişi var. Şanlıurfaspor'u gelecek nesille iyi bir şekilde aktarmak için, herkesin ortak bir paydada birleşmesi, herkesin destek olması için adım atması gerekiyor. Bütün şehrin büyükleri, mülki amirleri elini taşın altına koyması gerekiyor. Bende elimi taşın altına fazlasıyla koydum. Burada bütün halkın gelip bize destek olmasını arzu ediyorum. Herkesi Şanlıurfaspor'a gerçek manada destek ve sahip çıkmaya davet ediyorum. Başka bir Şanlıurfaspor yok. Eskiden birileri bir şeyler yaptı. Artık Şanlıurfaspor üzerinden ellerini çeksinler. Şanlıurfaspor'un önünü açsınlar. Şanlıurfaspor'a memleket olarak sahip çıkalım. Kulübümüz için bir kampanya başlatalım ve kulübümüzü kurtaralım. Ligde bizim gibi birçok kulübün borcu var. Bu kulüpler lige katılıyorlar ve böyle sorunlarla da karşılaşmadılar. Biz ise çok ciddi manada sorunlarla karşılaştık. Birileri Şanlıurfaspor'un ilerlemesini istemiyor" ifadelerini kullandı.

10 milyon bulunursa Şanlıurfaspor hayata tutunur

Geldiği günden beri Şanlıurfaspor için çok şey yaptığı vurgulayan Yılmaz, "Ben 26 gündür buradayım. 26 günde çok şey yaptım. Şanlıurfaspor için ödemeler, sahalar ve içeride çalıştım. Ben arkadaşlarımla gece gündüz demeden çalıştım. Herkesin de buna inanıp gelip elini taşın altına koymasını bekliyorum. Herkesin içinden gelerek, yardım etmesini istiyorum. Şanlıurfaspor bu şehrin takımıdır, herkesin sahip çıkmasını bekliyorum. Şanlıurfaspor tek sosyal aktivitemizdir. Şanlıurfaspor'da sıkıntılar var. Sosyal medyada 80 milyon gibi bir borç dolaşmaktadır. Eski başkanların nasıl telaffuz ettiklerini de bilemiyorum. Böyle bir borç kesinlikle elimizde yok. Biz 54 milyonla kongrede bu kulübü devraldık. Şu anda da 53 milyon olarak dernekler masasına teslim edildi. 54 milyon borç açıklamasına gelirsek, 33 milyon yönetici alacakları, 21 milyon da futbolcu, teknik heyet ve kulüp icra dosyalarla ilgili borç kısmıdır. Resmi borcumuz şu an tahtada 16 milyon 680 bin liradır. Bugün 10 milyonu bulursak bu kulübün hayatı kurtulur ve yaşamaya elverişli bir yola girebilir. İstifalar gerçeği yansıtmıyor

Sosyal medyada dolaştığı gibi kulüpte yoğun bir istifanın söz konusu olmadığını söyleyen Yılmaz, "Kulüple ilgili sosyal medyada abartılı istifa rakamları var. Bu duruma üzülüyorum. Böyle bir şey söz konusu değildir. Şu anda 4 arkadaşımız istifa etmek durumunda kaldı. Bu arkadaşlarımız kendi özel nedenlerinden dolayı istifa etti. Kulüpte başka istifada söz konusu değildir. Bütün kulüplerde de böyle sorunlar yaşanıyor" dedi.

Futbolcuların ilk etap ödemeleri yapıldı

Futbolcuların alacaklarıyla ilgili ilk ödemelerin yapıldığını söyleyen Yılmaz, "Kulüpte ilk etap ödemeleri yapıldı. Futbolcularımıza şuan Afyon kampında hazırlıklarına devam ediyor. Yarın ilk etap kampımız bitiyor. Futbolcularımız memleketlerine dönecekler. 3 gün sonrasında tekrar futbolcularımız kamp için toplanacaklar. İlk etap ödemeleri yapıldı, ileriki günlerde tekrar ödemelerimiz olacak. Futbolcularımızın alacakları ve eski olan alacakları ilgili birçok ödemeyi yaptık. Futbolcularımızla eski alacakları için yapılandırma sözleşmeleri yaptık. İnşallah lige beraber katılıp ve yeni sözleşmeler imzalarız" şeklinde konuştu.

Kampta yaşanan sıkıntıya değinen Yılmaz, "Futbolcularımız kamptayken, geçen seneden kampla ilgili bir icra dosyası için kampa gitmişlerdi avukatlar. Gerçekten üzücü bir olaydır. Kısmen cebimizden bu borcu ödeyerek, bu sorunu ortadan kaldırmış bulunmaktayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA