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Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 10. hafta maçları bugün oynanacak. Günün en dikkat çekici maçı ise Şanlıurfaspor ile Gümüşhanespor arasında olacak. Peki, Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta heyecan sürüyor. 10. hafta maçlarının oynanacağı Perşembe gününde, günün en dikkat çekici maçı Şanlıurfaspor ile Gümüşhanespor arasında oynanacak. Alt sıralarda mücadele eden iki takım galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Gümüşhanespor deplasmanda 5 maçtır kazanamıyor, toplamda 4 maçtır kaybediyor, toplamda 7 maçtır kazanamıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

ŞANLIURFASPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta oynanacak olan Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor maçı, bugün saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşma, Şanlıurfa Gap Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi, Enver Aydın olacak. Enver Aydın'ın yardımcılıklarını ise Erdi Abdulmecit Sayar ve Murat Şimşek üstlenecek. Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor maçı, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak. 

HANGİ KANALDA İZLENEBİLECEK?

Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor arasında oynanacak Misli.com 3. Lig 3. Grup maçının Misli.com mobil uygulamaları üzerinden saat 13.00'de canlı izlenebilir. 

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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