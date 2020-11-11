Şanlıurfaspor - Hacettepe maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Haftanın heyecanı Misli.com uygulamaları üzerinden yaşanacak. Şanlıurfaspor - Hacettepe maçının da tüm detaylarını ve canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Şanlıurfaspor evinde 3 maçtır kazanamıyor, toplamda 3 maçtır kaybediyor, toplamda 7 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Hacettepe Spor deplasmanda 3 maçtır kaybediyor, deplasmanda 4 maçtır kazanamıyor, toplamda 6 maçtır kazanamıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Hacettepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ŞANLIURFASPOR - HACETTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Bugün oynanacak Şanlıurfaspor - Hacettepe maçı Kahramanmaraş Şanlıurfa Gap Stadyumu'nda saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Süleyman Bahadır yönetecek.

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME LİNKİ

Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçlarını Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen izleyebilirsiniz. Şanlıurfaspor - Hacettepe maçı da bugün Misli.com üzerinden yayınlanacak maçlar arasında bulunuyor. İşte canlı izleme linki...

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