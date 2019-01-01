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  3. Şanlıurfa’ya askeri sevkiyat devam ediyor

Şanlıurfa’ya askeri sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya yapılan askeri sevkiyatlar hız kesmeden devam ediyor.

Şanlıurfa’ya askeri sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya yapılan askeri sevkiyatlar hız kesmeden devam ediyor. Hatay'dan yola çıkan tırların üzerindeki tank ve ZPT'ler Şanlıurfa'ya ulaştı.

Şanlıurfa'ya yapılan askeri sevkiyatlar hız kesmeden devam ediyor. Hatay'dan yola çıkan askeri konvoy, otoyolu kullanarak Gaziantep üzerinden Şanlıurfa'ya geldi. Polis araçlarının eşlik ettiği tırlar, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına geldi. Tırların üzerinde tank ve zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) olduğu gözlendi. Konvoyun bir bölümü ise otoyoldan devam ederek Mardin'e gitti.

Şanlıurfa’ya askeri sevkiyat devam ediyor

Şanlıurfa’ya askeri sevkiyat devam ediyor

Kaynak: İHA

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