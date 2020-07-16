Şans Kapıyı Çalınca yeniden ekranlara dönüyor!
Bir döneme damga vuran eğlence programı Şans Kapıyı Çalınca yeniden izleyici ile buluşuyor. Birbirinden eğlenceli oyunlarla, yarışmacılara ve ekranları başındakilere keyifli anlar yaşatan fenomen yarışma ATV ekranlarında olacak. Programın sunuculuğunu ise ünlü bir isim üstlenecek. İşte detaylar...
Fenomen yarışma programı 'Şans Kapıyı Çalınca' yeniden ekranlara dönüyor. Yayınlandığı yıllarda izlenme rekorları kıran yarışma programı çok yakında ATV'de izleyicilerle buluşacak.
Yapımcılığını NTC grubun üstlendiği Şans Kapıyı Çalınca programının sunuculuğunu da ünlü oyuncu Ferit Aktuğ yapacak
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