Şans Topu çekiliş günleri ne zaman, saat kaçta yapılıyor? Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen farklı bir oyun olan Şans Topu, iki farklı sayı kümesinden sayılar seçerek, çekilişte seçilecek sayıları bilmeyle alakalı olarak gerçekleşen bir şans oyunudur. Şans oyunlarını severlerin ilgiyle takip ettiği Şans Topu oyunu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Şans Topu çekiliş günleri ne zaman, saat kaçta yapılıyor? Ne zaman çekiliyor?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ GÜNLERİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Şans Topu son oynama saati çarşamba günleri saat 21:00’dır. Saat 21:00 itibariyle makineler kapanır ve bu saatten sonra oynanan oyunlar diğer gün çekilişine sayılır.

21:00’da makineler kapandıktan sonra, Milli Piyango idaresince çarşamba günleri saat 21:15’de noter huzurunda çekilişi yapılır. Çekilişten sonra büyük ikramiye ve teselli ikramiyeleri belirlenir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Diğer oyunlarda olduğu gibi, ilgili bayilere giderek 1’den 34’e kadar olan sayılardan 5 adet, 1’den 14’e kadar olan son kolondaki sayılardan ise; 1 adet sayı seçmenizle birlikte oynayabilirsiniz. Eğer bunu yapmak istemezseniz, bayi çalışanına direkt olarak makineden oynatmak istediğiniz belirterek, Şans Topu istasyonunda direkt olarak sizin için seçilecek sayılarla birlikte oyun oynayarak, sizlere kuponu vermesini sağlayabilirsiniz. Şans oyunları arasında en fazla tercih edilenlerden birisi olması sebebiyle yüksek oranda kazanç sağlayabileceğiniz ve 8 farklı ikramiye tipi olması sayesinde de, en azından verdiğinizden daha fazla para kazanabileceğiniz bir şans oyunudur.

Toplamda 6 sayı seçildiği için Sayısal Loto’ya benzetilen oyunda, 2 farklı seçim şansınız bulunmaktadır. 1’den 34’e kadar ve 1’den 14’e kadar olduğu için, farklı olarak 34’lü sayı grubundan 5 adet, 14’lü sayı grubundan ise; 1 adet seçim yapmanız gerekmektedir. Bu sayede, kazanma şansınızı otomatik olarak arttırarak, tekrar düşme şansınızı da azaltabilirsiniz. Her kolon başına 1 TL olarak oynayabileceğiniz Şans Topu, toplamda 6 TL karşılığında oynanabilmektedir. Kazandığınız takdirde, 6 TL karşılığında milyonlarca liraya ulaşabilir, bu sayede ciddi bir gelir elde edebilirsiniz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIR?

Devlet tarafından kontrol edilen Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nün yaptığı tüm çekilişler, Genel Merkezde ve noter huzurunda yapılmaktadır. Noter huzurunda, toplamda 2 farklı küreye 1’den 34’e kadar ve 1’den 14’e kadar sayılar koyularak, 5 adet büyük küreden, 1 adet küçük küreden sayı çekilerek, şanslı rakamlar belli olur. Belli olan sayılarla kuponunuzdaki sayıların örtüşmesi durumunda, kazanan kişi siz olabilirsiniz. Her Çarşamba düzenli olarak çekilen ve haftada bir kere çekiliş yapılan Şans Topu bu arada kalan süre zarfında bayilerde oynanmaktadır. Bayiler haricinde farklı ortamlarda oynamak, dolandırılmamanız için uygun değildir.

ŞANS TOPU İKRAMİYE BEDELLERİ VE ŞEKİLLERİ NELERDİR?

Şans Topu oyunundan kazanç elde edebilmeniz için, toplamda 8 farklı ikramiye çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1)’dir. Bahsettiğimi bu ikramiye şekillerinden birisini kazanmak için, ilk kutudan en az 1, ikinci kutudan en az 1 şeklinde bilmeniz gerekecektir. İkramiye kazanmak için oldukça çeşitli yolları bulunan Şans Topu üzerinden kazanma şansınız da yüksektir. Tamamını bilerek büyük ikramiyenin sahibi olabilmeniz için ise; 4 milyonda 1 oranında şansınız bulunmaktadır. Matematiksel olarak bu şekilde bir sonuca varılsa da, şans oyunlarda yüksek bir orandır diyebiliriz. Bu sayede, sizlerde kazanç sağlamak için tercih edebileceğiniz oyunların ilk sırasına oturtacağınız bu oyunla, büyük kazançlar elde edebilirsiniz.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu oyununda ikramiye kazandığınız zamanlarda, kazancınıza bağlı olarak farklı yerlerden tahsilat yapmanız mümkündür. Bununla birlikte, toplamda 8 adet ikramiye türü olması sebebiyle de, karışıklık olması mümkündür. Kazananların ikramiyelerini alacakları yöntemler ise; şu şekildedir:

- (1+1), (2+1), (3+1), (3), (4) bilenler, Loto bayilerinden,

- (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri ve MPİ Şubelerinden,

- 5+1 bilenler ise; 500 bin TL’e kadar MPİ şubelerinden, daha yüksek tutarları direkt olarak Genel Merkezden tahsil edebilirler.

Tüm bu değerlere dikkat ettikten sonra, sorunsuz olarak 18 yaşın üzerindeki herkesin Şans Topu oynaması uygundur ve bir problem yaratmayacaktır.