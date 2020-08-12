Şans Topu çekiliş sonuçları 12 Ağustos 2020 | Milli Piyango İdaresi

12.08.2020 Şans Topu Sonuçları burada. Şans Topu çekilişinde bu hafta 998. hafta çekilişinin heyecanı yaşanıyor. Binlerce Şans Topu tutkunu nefeslerini tuttu, heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki 12 Ağustos 2020 Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu büyük ikramiye hangi illere çıktı? Şans Topu sonuçları bu hafta da devir etti mi? Şans Topu büyük ikramiye hangi şanslı numaralara isabet etti? Tüm detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 12 AĞUSTOS 2020

Şanslı numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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05.08.2020 ŞANS TOPU SONUCU

Sisal Şans, Yenilenen Şans Topu’nun ilk çekilişini bu akşam saat 20:00’de gerçekleştirdi. Kazanan sayılar 1, 4, 7, 14, 24 + 1 olurken (5+1) bilen olmadığı için 498.106 TL’lik ikramiye devretti.



(5) bilen 6 kişi 5.087,60 TL, (4+1) bilen 68 kişi 448,90 TL, (4) bilen 957 kişi 39,85 TL, (3+1) bilen 1.746 kişi 26,20 TL, (3) bilen 25.756 kişi 7,10 TL, (2+1) bilen 15.928 kişi 10,50 TL, (1+1) bilen 50.828 kişi 5,25 TL ve yeni kategori olan (0+1) bilen 48.417 kişi 5,50 TL kazandı.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişleri her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;

5+1 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden,

4+1 bilen ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilen talihliler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilir.

Şans Topu çekilişinde ikramiye almak için hak kazanan talihlilerin bir sene içerisinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme yapılmaz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu kuponunda iki sayı kümesi yer alır. Sayı kümelerinin bir tanesi 1'den 34'e kadar sayılardan oluşur. Diğeri ise 1'den 14'e kadar olan sayılardan oluşur. İlk sayı kümesi içerisinden 5, ikinci sayı kümesinden de 1 sayı seçilir ve işaretlemesi yapılır. Şans Topu çekilişinde 8 adet ikramiye grubu yer alır. Çekilişe kupon doldurarak katılmak isteyenler, Perşembe sabahından Çarşamba günü saat 21.00'a kadar katılabilirler. Katılım için bir sınır bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurularak Şasn Topu çekilişlerine katılım sağlanabilir.

Oyunun Özellikleri

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN DUYURULUR...

LÜTFEN DİKKAT:

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.