Şans Topu çekiliş sonuçları 18 Nisan 2021 | Milli Piyango İdaresi Şans Topu'nda heyecan dorukta. Şans Topu'nun 18 Nisan Pazar günkü çekilişinde büyük ikramiye çıkan numaralar merak konusu oldu. Peki 18 Nisan Şans Topu sonuçları belli oldu mu? İşte 18.04.2021 Şans Topu sonuçları...

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Şans Topu çekilişinde heyecan dorukta. Şans Topu'nun 18 Nisan Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Şans Topu'nun 118 Nisan Pazar günkü çekiliş sonuçlarına sitemizden ulaşabilirsiniz. Peki 18 Nisan Şans Topu sonuçları belli oldu mu? İşte 18.04.2021 Şans Topu sonuçları... ŞANS TOPU SONUÇLARI - 18 NİSAN 2021 18 Nisan Pazar günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir... MERAK EDENLER İÇİN 14.04.2021 ŞANS TOPU SONUCU 14 Nisan Çarşamba günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar: 11 19 24 25 26 11 (joker) Berkem Temizel Gece Editörü Şans Topu çekilişi