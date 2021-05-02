2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2014102052021 Piri Reis Üni. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2049102182021 Aydın Adnan Menderes Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100390223Otogarda patlayıcı ile yakalanan 3 şüpheliye ilişkin flaş gelişme!Canlı yayında gün verip uyardı: Bu mevsimdeki yağışa dikkat!2021 Ted Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2067103112021 Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2060105572021 İskenderun Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1107100342021 Marmara Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1072100772021 Süleyman Demirel Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109210644
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  3. Şans Topu çekiliş sonuçları 2 Mayıs 2021 | Milli Piyango İdaresi

Şans Topu çekiliş sonuçları 2 Mayıs 2021 | Milli Piyango İdaresi

Şans Topu'nda heyecan dorukta. Şans Topu çekilişinde beklenen büyük ikramiye 237.112 TL. Peki 2 Mayıs Şans Topu sonuçları belli oldu mu? İşte 02.05.2021 Şans Topu sonuçları...

Şans Topu çekiliş sonuçları 2 Mayıs 2021 | Milli Piyango İdaresi

Şans Topu çekilişinde heyecan dorukta. Büyük ikramiye 237.112 TL Türk Lirası. Şans Topu'nun 2 Mayıs Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Şans Topu'nun 2 Mayıs Pazar günkü çekiliş sonuçlarına sitemizden ulaşabilirsiniz. Peki 2 Mayıs Pazar Şans Topu sonuçları belli oldu mu? İşte 02.05.2021 Şans Topu sonuçları...

Şans Topu çekiliş sonuçları 7 Mart 2021 | Milli Piyango İdaresi

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 2 MAYIS 2021

2 Mayıs Pazar günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

28.04.2021 ŞANS TOPU SONUCU

28 Nisan Çarşamba günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar: 

09 10 15 16 34 13 (joker)

Şans Topu çekiliş sonuçları 28 Nisan 2021 | Milli Piyango İdaresi

Berkem Temizel
Gece Editörü
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