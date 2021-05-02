Şans Topu çekiliş sonuçları 2 Mayıs 2021 | Milli Piyango İdaresi
Şans Topu'nda heyecan dorukta. Şans Topu çekilişinde beklenen büyük ikramiye 237.112 TL. Peki 2 Mayıs Şans Topu sonuçları belli oldu mu? İşte 02.05.2021 Şans Topu sonuçları...
Şans Topu çekilişinde heyecan dorukta. Büyük ikramiye 237.112 TL Türk Lirası. Şans Topu'nun 2 Mayıs Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Şans Topu'nun 2 Mayıs Pazar günkü çekiliş sonuçlarına sitemizden ulaşabilirsiniz. Peki 2 Mayıs Pazar Şans Topu sonuçları belli oldu mu? İşte 02.05.2021 Şans Topu sonuçları...
ŞANS TOPU SONUÇLARI - 2 MAYIS 2021
2 Mayıs Pazar günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...
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28.04.2021 ŞANS TOPU SONUCU
28 Nisan Çarşamba günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar:
09 10 15 16 34 13 (joker)