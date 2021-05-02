Şans Topu çekiliş sonuçları 2 Mayıs 2021 | Milli Piyango İdaresi

Şans Topu çekilişinde heyecan dorukta. Büyük ikramiye 237.112 TL Türk Lirası. Şans Topu'nun 2 Mayıs Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Şans Topu'nun 2 Mayıs Pazar günkü çekiliş sonuçlarına sitemizden ulaşabilirsiniz. Peki 2 Mayıs Pazar Şans Topu sonuçları belli oldu mu? İşte 02.05.2021 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 2 MAYIS 2021

2 Mayıs Pazar günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

28.04.2021 ŞANS TOPU SONUCU

28 Nisan Çarşamba günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar:

09 10 15 16 34 13 (joker)