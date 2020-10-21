Şans Topu çekiliş sonuçları 21 Ekim 2020 | Milli Piyango İdaresi

21.10.2020 Çarşamba günü Şans Topu çekiliş sonuçları burada. Şans Topu'nun 21 Ekim Çarşamba günü düzenlenen çekilişinde büyük ikramiye 293 bin Türk Lirası. Peki 21 Ekim 2020 Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu büyük ikramiye hangi illere çıktı? Şans Topu sonuçları bu hafta da devir etti mi? Şans Topu büyük ikramiye hangi şanslı numaralara isabet etti? Detaylar haberimizde...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 21 EKİM 2020

21 Ekim Şans Topu çekilişinde şanslı numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir...

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14.10.2020 ŞANS TOPU SONUCU

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 14 EKİM 2020

14 Ekim Şans Topu çekilişinde şanslı numaralar: 3 - 4 - 22 - 32 - 33 - 11 (Joker)

Şans Topu'nun 14 Ekim Çarşamba günü düzenlenen çekilişinde 5+1 bilen çıkmadı.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Yenilenen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'de yapılmaktadır. Şans Topu çekilişi de diğer şans oyunları gibi online olarak yayınlanmaktadır.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topu şu şekilde oynanır;

Şans topunda bir kolonun üst kısmında 34, alt kısmında ise 14 numara yer almaktadır. 34 numaradan 5, 14 numaradan ise 1 tanesi işaretlenebilmektedir. Şans Topunda bir ya da daha çok kolon oynanabilir. Şans topunda bir kolon un fiyatı 2 TL’dir.

Şans Topu kolonu oynayan kişinin seçtiği sayılar ile ya da sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturulabileceği gibi kuponunu kendisi doldurmak istemeyen vatandaşlar için de kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenerek rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşturulabilmektedir.

Şans Topunda sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Şans oyunuseverler Şans Topu kuponunda doldurdukları kolondan vazgeçmeleri halinde ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretleyebilirler. Böylelikle bu kolon iptal edilebilir.

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri yapılmaktadır.

Şans Topu çekilişinde küre içerisinde bulunan 34 numaradan 5 numara, 14 numaradan 1 numara çekilmektedir.

Oynanan her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler,Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.