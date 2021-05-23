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  3. Şans Topu çekiliş sonuçları 23 Mayıs 2021 | Milli Piyango İdaresi

Şans Topu çekiliş sonuçları 23 Mayıs 2021 | Milli Piyango İdaresi

Şans Topu'nda heyecan dorukta. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 227.232 TL oldu. Peki 23 Mayıs Şans Topu sonuçları belli oldu mu? İşte 23.05.2021 Şans Topu sonuçları...

Şans Topu çekiliş sonuçları 23 Mayıs 2021 | Milli Piyango İdaresi

Şans Topu çekilişinde heyecan dorukta. Şans Topu'nun 23 Mayıs Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Şans Topu'nun 23 Mayıs Pazar günkü çekiliş sonuçlarına sitemizden ulaşabilirsiniz. Peki 23 Mayıs Pazar  Şans Topu sonuçları belli oldu mu? İşte 23.05.2021 Şans Topu sonuçları...

Şans Topu çekiliş sonuçları 7 Mart 2021 | Milli Piyango İdaresi

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 23 MAYIS 2021

23 Mayıs Pazar günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

19.05.2021 ŞANS TOPU SONUCU

19 Mayıs Çarşamba günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar:

05 18 23 28 32 14 (joker)

Şans Topu çekiliş sonuçları 19 Mayıs 2021 | Milli Piyango İdaresi

Şans Topu çekiliş sonuçları 19 Mayıs 2021 | Milli Piyango İdaresi

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu'nda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Şans Topu çekiliş sonuçları 9 Mayıs 2021 | Milli Piyango İdaresi

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Şans Topu çekiliş sonuçları 9 Mayıs 2021 | Milli Piyango İdaresi

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN?

Şans Topu çekilişi Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada 2 gündür.

ŞANS TOPU'NDA NASIL KAZANILIR?

Şans Topu'nun her çekilişinde  küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Şans Topu çekiliş sonuçları 9 Mayıs 2021 | Milli Piyango İdaresi

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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