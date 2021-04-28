Şans Topu çekiliş sonuçları 28 Nisan 2021 | Milli Piyango İdaresi

Şans Topu çekilişinde heyecan dorukta. Büyük ikramiye 287.947 Türk Lirası. Şans Topu'nun 28 Nisan Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Şans Topu'nun 28 Nisan Çarşamba günkü çekiliş sonuçlarına sitemizden ulaşabilirsiniz. Peki 28 Nisan Çarşamba Şans Topu sonuçları belli oldu mu? İşte 28.04.2021 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 28 NİSAN 2021

28 Nisan Çarşamba günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

25.04.2021 ŞANS TOPU SONUCU

25 Nisan Pazar günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar: 02 12 24 31 34 05 (joker)