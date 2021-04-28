Şans Topu çekiliş sonuçları 28 Nisan 2021 | Milli Piyango İdaresi
Şans Topu'nda heyecan dorukta. Büyük ikramiye 287.947 Türk Lirası. Peki 28 Nisan Şans Topu sonuçları belli oldu mu? İşte 28.04.2021 Şans Topu sonuçları...
Şans Topu çekilişinde heyecan dorukta. Büyük ikramiye 287.947 Türk Lirası. Şans Topu'nun 28 Nisan Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Şans Topu'nun 28 Nisan Çarşamba günkü çekiliş sonuçlarına sitemizden ulaşabilirsiniz. Peki 28 Nisan Çarşamba Şans Topu sonuçları belli oldu mu? İşte 28.04.2021 Şans Topu sonuçları...
ŞANS TOPU SONUÇLARI - 28 NİSAN 2021
28 Nisan Çarşamba günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...
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25.04.2021 ŞANS TOPU SONUCU
25 Nisan Pazar günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar: 02 12 24 31 34 05 (joker)