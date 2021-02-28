Şans Topu çekiliş sonuçları 28 Şubat 2021 | Milli Piyango İdaresi

Şans Topu'nun 28 Şubat Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Şans Topu'nun 28 Şubat Pazar günkü çekiliş sonuçlarına sitemizden ulaşabilirsiniz. Peki 28 Şubat Şans Topu sonuçları belli oldu mu? İşte 28.02.2021 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 28 ŞUBAT 2021

28 Şubat Pazar günü yapılan Şans Topu çekilişinde şanslı numaralar:

03 05 12 13 31 02 (joker)

MERAK EDENLER İÇİN

24.02.2021 ŞANS TOPU SONUCU

24 Şubat Çarşamba günkü Şans Topu çekilişinde şanslı numaralar: 02 17 27 32 34 09 (joker)