Yeni yılın ilk Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta. 3 Ocak Pazar günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar merak ediliyor. Peki 3 Ocak Şans Topu sonuçları belli oldu mu? İşte 03.01.2021 Şans Topu sonuçları ve ayrıntılar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 3 OCAK 2021

3 Ocak Şans Topu çekilişinde şanslı numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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30.12.2020 ŞANS TOPU SONUCU

30 Aralık Şans Topu çekilişinde şanslı numaralar: 15 16 18 25 31 14 (Joker)

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Yenilenen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'de yapılmaktadır. Şans Topu çekilişi de diğer şans oyunları gibi online olarak yayınlanmaktadır.

ŞANS TOPU NEDİR?

Müşterek bir havuz oyunu olan Şans Topunda her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topunda kazanmak için 1 ile 34(dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ile 14(dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesi gerekir.

Tek bir kolonun ücretinin 2 TL olduğu Şans Topunda minimum tek bir kolon oynanmaktadır.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Kazanan kombinasyon her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur :

1 ile 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ile 14 (dahil) arasındaki bir rakam.

Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir.

Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez ve her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Şans Topu çekiliş sonuçlarını şans oyunu oynatan bayilerden ve Milli Piyango İdaresinin internet sitesindeki sonuç sorgulama kısmından öğrenebilirsiniz.

Sonucunuzu öğrenmek için https://www.millipiyangoonline.com/ internet sitesine giriş yapın. Daha sonra Sayısal Oyunlar kısmından Şans Topu seçeneğine tıklayın. Sayfanın alt kısmında yer alan Kazancını öğren kısma oynadığınız numaraları girin ve sorgula seçeneğine tıklayıp sonucunuzu öğrenin.

Şans Topu sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

ŞANS TOPU EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR 2020

İstatistiklere göre 2020 yılının en çok çıkan sayıları 4, 22 ve 29. Bu sayılar yılın başından beri tam 4 kez çekilerek şanslı kategoride yer almaya hak kazandı.

4 KERE ÇIKAN SAYILAR

4 - 22 - 29

3 KERE ÇIKAN SAYILAR

1 - 18 - 21 - 5 - 6 - 7 - 23 - 14 - 33

2 KERE ÇIKAN SAYILAR

3 - 11 - 13 - 15 - 24 - 25 - 32

ŞANS TOPU EN AZ ÇIKAN SAYILAR 2020

Gelelim 2020 yılının en şanssız sayılarına. Bir kez çıkan veya hiç çıkmayan sayıları sizin için bu kategoride derledik.

1 KERE ÇIKAN SAYILAR

2 - 10 - 12 - 17 - 20 - 19 - 34

HİÇ ÇIKMAYAN SAYILAR

8 - 9 - 26 - 27 - 28 - 16 - 30 - 31

ŞANS TOPU EN ÇOK ÇIKAN ARTI SAYILAR

4 KERE ÇIKAN SAYILAR

6

3 KERE ÇIKAN ARTI SAYILAR

1

2 KERE ÇIKAN ARTI SAYILAR

5

ŞANS TOPU EN AZ ÇIKAN ARTI SAYILAR

1 KERE ÇIKAN ARTI SAYILAR

2 - 11 - 13

HİÇ ÇIKMAYAN ARTI SAYILAR

3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14