Şans Topu, Millî Piyango İdaresi tarafından 20 Haziran 2001'de oynatılmaya başlanan şans oyunudur. 2020 yılında Sisal Şans tarafından oynatılmaya başlanan Şans Topu oyunu, ülkemizde en çok tercih edilen şans oyunlarından birisidir. Binlerce vatandaşın takip ettiği Şans Topu, her hafta Çarşamba günleri oynanıyor. Şans Topu'nu internet üzerinden oynamak isteyen vatandaşlar ise "Şans Topu internetten nasıl oynanır?" sorusunu araştırıyor. İşte bu sorunun yanıtları ve tüm detayları...

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur. Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir. Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

ŞANS TOPU İNTERNETTEN OYNANIR MI? NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununu internet üzerinden oynamak mümkün değildir. Şans Topu yalnızca bayilerden oynanabilir. İnternet üzerinden yalnızca çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Şans Topu çekiliş sonuçlarını öğrenmek için bağlantıya tıklayınız.

ŞANS TOPU FORMATLARI

Oyun Formatları

4.1 Fiziki Satış Noktasında oyuncuların aşağıdaki şekillerde oynama imkânı vardır

a) Sisal Şans tarafından verilen oyun kuponlarını doldurarak;

b) Önceden oynanmış biletleri satın alarak;

c) Oynanacak olan rakamları doğrudan bayiye söyleyerek;

d) “Sen Seç” imkanıyla Oyun Terminalinin oluşturacağı rasgele rakamlara oynayarak;

e) Oyun Terminaliyle iletişime imkân tanıyan tüm diğer yöntemlerle.

4.2 Oyun kuponu üzerinde her biri ikiye bölünmüş olan kolonlar yer alır: birinci bölümde 1 ila 34 arasındaki rakamlar, ikinci bölümde ise 1 ila 14 arasındaki rakamlar vardır. Bir kolonu doldurmak için oyuncuların birinci bölümde en az beş ve ikinci bölümde en az bir rakamı işaretlemesi gerekir; birinci bölümde beşten fazla rakamın ve/veya ikinci bölümde birden fazla rakamın işaretlenmesi, sistem oyununu oluşturur (Madde 4.6).

4.3 Ayrıca online hesap açarak web sitesi ve mobil cihazlar üzerinden de oynamak mümkündür.

4.4 4.1 sayılı maddede belirtilen hallerde oyuncular, çoklu çekiliş adedini seçerek birden fazla çekiliş için aynı rakamları oynamayı tercih edebilirler.

4.5 Sistem oyunu ise çoklu oyun kombinasyonları geliştiren bir oyun formatıdır. Oyuncular, birinci bölümde beşten fazla rakam ve/veya ikinci bölümde birden fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

4.6 Sisal Şans’ın oynanabilecek en fazla kolon sayısını belirleme hakkı saklıdır.