Sansasyonel eylem yapacaklardı! Emniyet engel oldu, bomba yüklü araç imha edildi

Türkiye'nin terörle mücadelede sürdürdüğü başarılı operasyonlar terör örgütlerini sansasyonel eylem yapmaya itiyor.

Bu kapsamda Suriye'de terör örgütünden temizlenen Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Cerablus sınır hattında bulunan El Humran köyü civarında bombalı eylem yapmak isteyen PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütleri mensuplarının bıraktığı bomba yüklü kamyon, Kilis Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Azez) ekipleri tarafından tespit edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI, İMHA EDİLDİ

Bunun üzerine bölgeye giden bomba imha ekipleri, bomba yüklü kamyonu geniş güvenli önlemleri alarak kontrollü şekilde imha etti.