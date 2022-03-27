Sansasyonel kadın Aygün Aydın Hakan Sabancı'yı dilinden düşürmüyor! Şeyma Subaşı ile olan 'aşk ihtimali' bile yetiyor! "Eskileri kullanacak kadar düşmüş, sıradakileri paslarım" Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın, Şeyma Subaşı ile ünlü iş adamı hakkında çıkan aşk dedikodularına "Şeyma benim eskileri kullanacak kadar düşmüş mü? Sıradakilerini paslarım problem yok" dedi.

1 5 Olayların kadını Aygün Aydın bir dönem sevgili olduğu ünlü iş insanı Hakan Sabancı'yı anmayı bir gün olsun bırakmıyor.