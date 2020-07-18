Şansımı Seveyim filmi konusu ne, nerede çekildi, oyuncular kimler?

Şansımı Seveyim filminin konusu ne, nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Şansımı Seveyim filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturduğu komedi türündeki film hakkında merak edilenler haberimizde... Peki Şansımı Seveyim filminin konusu ne, nerede çekildi, oyuncuları kimler?
2017 yılında ilk kez sinema salonunda vizyona giren Şansımı Seveyim filmi beyaz perdenin ardından bu kez televizyon ekranlarında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Filmi ilk defa izleyecek olanlar ve ya yeniden izlemek isteyenler için öncesinde film hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Şansımı Seveyim filminin konusu ne, nerede çekildi, oyuncuları kimler? sorularına yanıtlar...
ŞANSIMI SEVEYİM KONUSU
Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu), ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak'a (Zeynep Tuğçe Bayat) aşık olan Sebahattin, lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup helallik istemeye karar verir.
ŞANSIMIZ SEVEYİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Şansımı Seveyim filmi Darıca ve Beykoz semtlerinde kurulan setlerde çekildi.
ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ OYUNCULARI
Cem Gelinoğlu-Sebahattin
Gökhan Kıraç-İzzet
Zerrin Sümer-Meryem
Ümit Yesin-Sado
Metin Yıldız-Nizam
Zeynep Tuğçe Bayat-Yaprak
Gülsüm Alkan-Sabiha
Mustafa Kırantepe-Durmuş
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