Şansımı Seveyim filmi konusu ne, nerede çekildi, oyuncular kimler?

2017 yılında ilk kez sinema salonunda vizyona giren Şansımı Seveyim filmi beyaz perdenin ardından bu kez televizyon ekranlarında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Filmi ilk defa izleyecek olanlar ve ya yeniden izlemek isteyenler için öncesinde film hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Şansımı Seveyim filminin konusu ne, nerede çekildi, oyuncuları kimler? sorularına yanıtlar...

ŞANSIMI SEVEYİM KONUSU

Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu), ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak'a (Zeynep Tuğçe Bayat) aşık olan Sebahattin, lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup helallik istemeye karar verir.

ŞANSIMIZ SEVEYİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şansımı Seveyim filmi Darıca ve Beykoz semtlerinde kurulan setlerde çekildi.

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ OYUNCULARI

Cem Gelinoğlu-Sebahattin

Gökhan Kıraç-İzzet

Zerrin Sümer-Meryem

Ümit Yesin-Sado

Metin Yıldız-Nizam

Zeynep Tuğçe Bayat-Yaprak

Gülsüm Alkan-Sabiha

Mustafa Kırantepe-Durmuş