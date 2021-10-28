Sanskritçe ne demek, TDK'ya göre Sanskritçe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sanskritçe ne demek? Sanskritçe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Sanskritçe kelimesi. Peki Sanskritçe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sanskritçe nedir, Sanskritçe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SANSKRİTÇE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sanskritçe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Sanskritçe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sanskrit

