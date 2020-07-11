Şanslı Aytemiz Kart sahipleri otomobil ve motosikletlerini teslim aldı

Akaryakıt sektörünün önemli markalarından Aytemiz'in 1 Aralık 2019 – 1 Şubat 2020 tarihleri arasında Aytemiz Kart kullanıcılarına özel düzenlediği kampanyanın talihlileri ödüllerine kavuştu.

Akaryakıt sektörünün önemli markalarından Aytemiz'in 1 Aralık 2019 – 1 Şubat 2020 tarihleri arasında Aytemiz Kart kullanıcılarına özel düzenlediği kampanyanın talihlileri ödüllerine kavuştu. Milli Piyango İdaresi'nin izni ile düzenlenen kampanya sonucunda gerçekleşen çekiliş ile Aytemiz Kart sahibi talihliler, Aytemiz Koşuyolu istasyonunda düzenlenen tören ile otomobil ve motosikletlerinin anahtarlarını Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık'tan teslim aldılar.

Tüm talihlilere Aytemiz'i tercih ettikleri için teşekkür eden Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık "Yaptığımız çekilişe bu yıl da binlerce kişilik bir katılım gerçekleşti. Biz de bugün, içerisinde bulunduğumuz normalleşme sürecinde tüm sosyal mesafe önlemlerimizi alarak ödüllerimizi teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Memnuniyetlerini sürekli ve sürdürülebilir kılmak için var gücümüzle çalıştığımız Aytemiz Kart sahipleri, Aytemiz İstasyonlarında sadece özel kampanyalarda değil her zaman kazanıyor. Türkiye genelinde bulunan 560'ı aşkın sözleşmeli bayimiz ve müşteri odaklı ürün ve servislerimizle her zaman tüketicilerimizin hizmetinizdeyiz. Bundan sonraki süreçte de düzenleyeceğimiz kampanyalar ve yapacağımız iş birlikleri ile müşterilerimize Aytemiz Kart dünyasının avantajlarını sunmaya hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

Yapılan bilgilendirmede talihlilere; 1 adet 2019 model Suzuki Swift 1.2 GLX AT 4x2, 1 adet Suzuki 2018 model Super Sport GSX 250R ABS MotoGP motosiklet, 1 adet 2018 model Suzuki Adress 110 Scooter, 2 adet Sony PS4 Slim 1 TB Oyun Konsolu ve 10 adet 1000 TL değerinde yakıt puan yüklü Aytemiz Kart verildi.

Kaynak: İHA