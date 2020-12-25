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  3. Şantaj yapılan CHP milletvekili kim? | Bakan Soylu 'nun yardım ettiği CHPli kim? | CHP kaset olayı nedir?

Şantaj yapılan CHP milletvekili kim? | Bakan Soylu 'nun yardım ettiği CHPli kim? | CHP kaset olayı nedir?

CHP İstanbul Milletvekili, seçim çalışmaları esnasında tanıştığı bir kadın tarafından uygunsuz görüntülerin yer aldığı bir kasetle tehdit edildiğini öne sürdü. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istediği iddia edilen kişinin kim olduğu da merak konusu haline geldi.

Şantaj yapılan CHP milletvekili kim? | Bakan Soylu 'nun yardım ettiği CHPli kim? | CHP kaset olayı nedir?

Cumhuriyet Halk Partisi, hakkında çıkan haberlerle gündem olmaya devam ediyor. Taciz iddialarının ardından bu kez de şantajla gündeme gelen ana muhalefet partisi, bu kez mağdur konumunda yer aldı. CHP İstanbul Milletvekili, seçim çalışmaları esnasında tanıştığı bir kadınla arasında oluşan yakınlaşmanın ardından kadının çete üyesi olduğunu, uygunsuz görüntülerinin kaydedildiğini ve bu görüntülerle tehdit edildiğini söyleyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istedi. Bunun üzerine arama motorlarında, Şantaj yapılan CHP milletvekili kim? | Bakan Soylu 'nun yardım ettiği CHPli kim? | CHP kaset olayı nedir? sorularının cevabı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

ŞANTAJ YAPILAN CHP MİLLETVEKİLİ KİM? BAKAN SOYLU'NUN YARDIM ETTİĞİ CHPLİ KİM?

Seçim zamanı bir kadın tarafından yaşadığı yakınlaşmanın ardından kendisine şantaj yapıldığını ileri sürerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istediği öne sürülen CHP İstanbul Milletvekilinin kimliği, aynı zamanda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi olan Özgür Karabat olarak açıklandı. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem milletvekili olarak seçilen Karabat, kendisine yapıldığı ileri sürülen şantaj iddiaları ile gündeme geldi. 

CHPli Özgür Karabat kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Özgür Karabat şantaj olayı nedir?CHPli Özgür Karabat kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Özgür Karabat şantaj olayı nedir?

CHP KASET OLAYI NEDİR?

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu "Açıkça" programında dile getirdiği iddiaya göre, CHP İstanbul Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Özgür Karabat, seçim çalışmaları sırasında bir kadınla tanıştı. Kadın, Karabat'ı evine davet etti. A.A., A.D.E., C.A. ve E.B.'den oluşan dört kişilik çete, evdeki gizli kamerayla milletvekilini kayda aldı. Kamera görüntülerini daha sonra milletvekiline gönderen çete, Karabat’tan 10 milyon TL istedi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
CHPli Özgür Karabat, Bakan Soylu'dan yardım istedi: Kasetle şantaj yapıyorlar!


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