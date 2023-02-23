Santeri Haarala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santeri Haarala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santeri Haarala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santeri Haarala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santeri Haarala 17 Aralık 1999 tarihinde Tampere şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santeri Haarala Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VM Clubmentor yapmaktadır. Santeri Haarala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ilves Tampere futbol takımında oynamaktadır. Ilves Tampere takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santeri Haarala'nin Ilves Tampere ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Santeri Haarala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santeri Haarala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santeri Haarala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santeri Haarala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Ilves

7 Ağustos 2019 yılında RoPS

1 Ocak 2020 yılında Ilves II

14 Ağustos 2020 yılında TPS

6 Ocak 2021 yılında KuPS

1 Ocak 2023 yılında Ilves

Santeri Haarala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santeri Haarala şuan Ilves Tampere takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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