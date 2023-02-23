Santeri Stenius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santeri Stenius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santeri Stenius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santeri Stenius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santeri Stenius 24 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santeri Stenius Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Junique Players Agency yapmaktadır. Santeri Stenius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Santeri Stenius'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santeri Stenius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santeri Stenius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Santeri Stenius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santeri Stenius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında HJS

1 Ocak 2022 yılında FC KTP

Santeri Stenius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santeri Stenius şuan FC KTP takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.