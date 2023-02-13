Santi Comesana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santi Comesana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santi Comesana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santi Comesana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santi Comesana 5 Ekim 1996 tarihinde Vigo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Santiago Comesaña Veiga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santi Comesana Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intermedia Sport Player yapmaktadır. Santi Comesana, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 16 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Santi Comesana'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Santi Comesana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/santi510/

Santi Comesana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santi Comesana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Santi Comesana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santi Comesana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Coruxo FC

16 Temmuz 2016 yılında Rayo Vallecano

Santi Comesana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santi Comesana şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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