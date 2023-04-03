Santiago Arellano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Arellano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Arellano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Santiago Arellano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Santiago Arellano 3 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Gabriel Arellano şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Santiago Arellano Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Arellano, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Atlético Tigre II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Santiago Arellano'nin Club Atlético Tigre II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Santiago Arellano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Santiago Arellano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Tigre II
8 Şubat 2022 yılında Ferro (GP)
31 Aralık 2022 yılında Tigre II
Santiago Arellano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Santiago Arellano şuan Club Atlético Tigre II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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