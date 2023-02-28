Santiago Arias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Arias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Arias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Arias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Arias 19 Haziran 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Daniel Arias Fierro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Arias Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Arias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Arias'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Arias Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ariasantiago5

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Santiago Arias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Arias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Santiago Arias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Arias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Boston River

16 Şubat 2018 yılında Juventud

31 Aralık 2018 yılında Boston River

12 Nisan 2021 yılında Progreso

31 Aralık 2021 yılında Boston River

1 Ocak 2022 yılında Alianza Atl.

Santiago Arias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Arias şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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