Santiago Arzamendia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Arzamendia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Arzamendia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Arzamendia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Arzamendia 5 Mayıs 1998 tarihinde Wanda, Misiones şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Paraguay,Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Santiago Arzamendia Duarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Arzamendia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Arzamendia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Santiago Arzamendia'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Santiago Arzamendia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Arzamendia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Santiago Arzamendia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Arzamendia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Cerro Porteño

8 Temmuz 2021 yılında Cádiz CF

Santiago Arzamendia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Arzamendia şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Santiago Arzamendia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 4 numaralı formasıyla 27 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Paraguay U23 takımında 17 numaralı formasıyla 20 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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