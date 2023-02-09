Santiago Ascacibar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Ascacibar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Ascacibar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Ascacibar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Ascacibar 25 Şubat 1997 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Santiago Lionel Ascacíbar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Ascacibar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Group yapmaktadır. Santiago Ascacibar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Ascacibar'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Ascacibar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://instagram.com/santiascacibar97/

Santiago Ascacibar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Ascacibar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Santiago Ascacibar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Ascacibar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Estudiantes

22 Ağu 2017 yılında Stuttgart

1 Ocak 2020 yılında Hertha Berlin

23 Temmuz 2022 yılında Cremonese

15 Ocak 2023 yılında Hertha Berlin

17 Ocak 2023 yılında Estudiantes

30 Haziran 2023 yılında Hertha Berlin

Santiago Ascacibar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Ascacibar şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Santiago Ascacibar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Estudiantes de La Plata (2006-12/2015)

Arjantin takımında 15 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U23 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin Olimpiyat takımında 8 numaralı formasıyla 4 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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