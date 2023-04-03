Santiago Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Ayala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Ayala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Ayala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Ayala 6 Mayıs 2002 tarihinde Posadas şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Agustín Ayala Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Ayala Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Ayala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente II futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Ayala'nin CA Independiente II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Ayala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Ayala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Ayala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Ayala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Indep'te II

Santiago Ayala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Ayala şuan CA Independiente II takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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