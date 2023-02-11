Santiago Brinone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Brinone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Brinone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Brinone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Brinone 28 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Santiago David Briñone şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Brinone Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAPITAL GROUP SM yapmaktadır. Santiago Brinone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Brinone'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Santiago Brinone Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Brinone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Brinone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Brinone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Haziran 2019 yılında Patronato

11 Mart 2021 yılında Sportivo Las Parejas

16 Ocak 2022 yılında Estudiantes SL

2 Ocak 2023 yılında Estudiantes BA

Santiago Brinone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Brinone şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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