Santiago Brunner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Brunner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Brunner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Brunner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Brunner 31 Temmuz 2001 tarihinde Uster ZH şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Brunner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Brunner, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 4 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Santiago Brunner'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Brunner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Brunner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Brunner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Brunner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Aarau U16

1 Temmuz 2017 yılında Aarau U18

4 Temmuz 2019 yılında FC Baden 1897

Santiago Brunner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Brunner şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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