Santiago Bueno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Bueno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Santiago Bueno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Santiago Bueno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Santiago Bueno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Bueno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Bueno

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Bueno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Bueno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Bueno 9 Kasım 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Santiago Ignacio Bueno Sciutto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Bueno Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Santiago Bueno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 19 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Santiago Bueno'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Santiago Bueno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/santibueno98

http://instagram.com/santibuenoo/

Santiago Buenoboyu ve yaşı kaç

Santiago Bueno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Bueno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Santiago Bueno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Bueno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2017 yılında Barça U19

1 Temmuz 2017 yılında Barcelona B

24 Ocak 2018 yılında CF Peralada

30 Haziran 2019 yılında Barcelona B

19 Ağu 2019 yılında Girona FC

Santiago Bueno kimdir

Santiago Bueno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Bueno şuan Girona FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CA Peñarol (2009-2016)

Santiago Bueno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 2 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Santiago Bueno nereli

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