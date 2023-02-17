Santiago Bustos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Bustos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Bustos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Bustos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Bustos 25 Mart 1998 tarihinde Chacabuco şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Enrique Bustos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Bustos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Bustos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Bustos'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Bustos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Bustos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Bustos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Bustos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Haziran 2019 yılında All Boys II

1 Eylül 2020 yılında CA San Telmo

18 Şubat 2021 yılında CA Temperley

31 Aralık 2021 yılında CA San Telmo

1 Ocak 2022 yılında Gen. Caballero

24 Haziran 2022 yılında Deportivo Lara

1 Ocak 2023 yılında CA San Telmo

Santiago Bustos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Bustos şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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