Santiago Caseres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Caseres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Santiago Caseres kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Santiago Caseres ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Santiago Caseres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Caseres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Caseres

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Caseres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Caseres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Caseres 25 Şubat 1997 tarihinde Parque Leloir şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Santiago Cáceres şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Caseres Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Caseres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield takımına 19 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Caseres'nin CA Vélez Sarsfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Santiago Caseres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/santikseres35/

Santiago Caseresboyu ve yaşı kaç

Santiago Caseres Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Caseres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Santiago Caseres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Caseres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Vélez Sarsfield

16 Temmuz 2018 yılında Villarreal

29 Ocak 2020 yılında América

4 Ocak 2021 yılında Villarreal

18 Şubat 2021 yılında Vélez Sarsfield

31 Aralık 2021 yılında Villarreal

19 Şubat 2022 yılında Vélez Sarsfield

Santiago Caseres kimdir

Santiago Caseres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Caseres şuan CA Vélez Sarsfield takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vélez Sarsfield (2005–2016)

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Santiago Caseres nereli

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