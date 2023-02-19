Santiago Castano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Castano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Castano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Castano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Castano 14 Nisan 1995 tarihinde Queens, New York şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Castaño Palacio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Castano Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Castano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Santiago Castano'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Castano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Castano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Castano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Castano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında New York RB

27 Mart 2015 yılında NY Red Bulls II

31 Aralık 2015 yılında New York RB

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2018 yılında TSF FC

28 Ocak 2019 yılında NY Cosmos

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Pereira

Santiago Castano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Castano şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Santiago Castano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

New York Red Bulls (2008-2013)

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 1 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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