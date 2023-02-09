Santiago Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Castro 18 Eylül 2004 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Santiago Tomás Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Castro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Castro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Castro'nin CA Vélez Sarsfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Santiago Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Santiago Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Vélez II

1 Temmuz 2022 yılında Vélez Sarsfield

Santiago Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Castro şuan CA Vélez Sarsfield takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Santiago Castro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 21 numaralı formasıyla 12 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

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