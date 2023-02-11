Santiago Coronel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Coronel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Coronel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Coronel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Coronel 12 Temmuz 2000 tarihinde Ituzaingó şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Santiago Agustín Coronel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Coronel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Coronel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Morón futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Morón takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Coronel'nin Club Deportivo Morón ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Coronel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Coronel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Coronel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Coronel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Vélez II

1 Ocak 2022 yılında CD Morón

31 Aralık 2023 yılında Vélez II

Santiago Coronel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Coronel şuan Club Deportivo Morón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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