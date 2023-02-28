Santiago Gallucci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Gallucci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Gallucci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Gallucci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Gallucci 8 Mart 1991 tarihinde Ramallo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Alejandro Gallucci Otero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Gallucci Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hattrick yapmaktadır. Santiago Gallucci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Gallucci'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Gallucci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Gallucci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Gallucci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Gallucci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2013 yılında Godoy Cruz

6 Şubat 2015 yılında Douglas Haig

1 Temmuz 2017 yılında Unión Española

10 Şubat 2019 yılında Central Córdoba

1 Eylül 2020 yılında San Martín (T)

2 Şubat 2022 yılında Douglas Haig

1 Ocak 2023 yılında Gen. Caballero

Santiago Gallucci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Gallucci şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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