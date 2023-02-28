Santiago Galvez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Galvez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Santiago Galvez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Santiago Galvez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.