Santiago Galvez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Galvez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Galvez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Santiago Galvez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Santiago Galvez 3 Ocak 2004 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Gálvez del Cuadro şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Santiago Galvez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Galvez'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Santiago Galvez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Santiago Galvez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Dep. Municipal
Santiago Galvez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Santiago Galvez şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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