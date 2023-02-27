Santiago Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Garcia 8 Temmuz 1988 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arjantin,İspanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Garcia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOCCERNATION GROUP yapmaktadır. Santiago Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Garcia'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sangarcia28/

Haberin Devamı

Santiago Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Santiago Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Ros. Central II

1 Ocak 2010 yılında Rosario Central

16 Temmuz 2010 yılında Palermo

19 Temmuz 2011 yılında Novara

30 Haziran 2012 yılında Palermo

31 Ağustos 2013 yılında Rangers Talca

1 Eylül 2013 yılında W. Bremen

30 Haziran 2014 yılında Rangers Talca

1 Temmuz 2014 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2017 yılında Toluca

15 Ocak 2020 yılında La Calera

1 Ocak 2023 yılında Alianza Lima

Santiago Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Garcia şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.