Santiago Giordana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Giordana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Giordana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Giordana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Giordana 3 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Giordana Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini De frias Sports Support yapmaktadır. Santiago Giordana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Giordana'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Giordana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Giordana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Santiago Giordana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Giordana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Belgrano

23 Temmuz 2016 yılında Guillermo Brown

30 Haziran 2017 yılında Belgrano

31 Ağustos 2017 yılında Villa Dálmine

1 Mart 2018 yılında Belgrano

2 Mart 2018 yılında CA Temperley

29 Nisan 2019 yılında Belgrano

12 Temmuz 2019 yılında CA Alvarado

2 Eylül 2020 yılında Chacarita Jrs

6 Temmuz 2021 yılında Mushuc Runa SC

23 Ocak 2023 yılında Dep. Garcilaso

Santiago Giordana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Giordana şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.