Santiago Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Santiago Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Santiago Gonzalez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Santiago Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Gonzalez 25 Temmuz 1999 tarihinde San Martín şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Emanuel González şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Gonzalez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Santiago Gonzalez'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Santiago Gonzalezboyu ve yaşı kaç

Santiago Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Santiago Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CD Maipú

1 Temmuz 2018 yılında San Lorenzo II

1 Ağu 2019 yılında Nueva Chicago

31 Aralık 2019 yılında San Lorenzo II

1 Ocak 2020 yılında GyE Mendoza

30 Haziran 2021 yılında San Lorenzo II

8 Temmuz 2021 yılında CD Maipú

Santiago Gonzalez kimdir

Santiago Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Gonzalez şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Santiago Gonzalez nereli

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